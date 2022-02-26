Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan SC'de forma giyen James Rodriguez, Avrupa'ya geri dönmek istiyor...
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre eski Real Madrid oyuncusu James Rodriguez'in, Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğu belirtildi.
Haberde, Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin euroluk aylık maaşı olduğu öğrenildi.
30 yaşındaki yıldız oyuncu, "5 ay sonra Al-Rayyan'dan ayrılacağım. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum" dedi.