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Spor

Galatasaray'da James Rodriguez iddiası

Katar'ın Al Rayyan takımıyla sezon sonunda yollarını ayıracak olan James Rodriguez'in Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi.

Ajansspor26 Şubat 2022 Cumartesi 13:24 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:24
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Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan SC'de forma giyen James Rodriguez, Avrupa'ya geri dönmek istiyor...

JAMES RODRİGUEZ, GALATASARAY 'A DOĞRU

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre eski Real Madrid oyuncusu James Rodriguez'in, Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

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EN BÜYÜK ENGEL AYLIK MAAŞI

Haberde, Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin euroluk aylık maaşı olduğu öğrenildi.

"MÜZESİ KUPALARLA DOLU BİR TAKIMDA OYNAMAK İSTİYORUM"

30 yaşındaki yıldız oyuncu, "5 ay sonra Al-Rayyan'dan ayrılacağım. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum" dedi.

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