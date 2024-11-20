İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5001
  • EURO
    36,4705
  • ALTIN
    2908.82
  • BIST100
    9245.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Jhon Arias gelişmesi! Aslan transferde sona çok yakın
Spor

Galatasaray'da Jhon Arias gelişmesi! Aslan transferde sona çok yakın

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'da daha öncede gündeminde olan Jhon Arias için yeni gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Kolombiyalı oyuncunun transferde sarı kırmızılı ekibe yakın olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

20 Kasım 2024 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Galatasaray'da Jhon Arias gelişmesi! Aslan transferde sona çok yakın
ABONE OL

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Jhon Arias ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, sarı-kırmızılı takımın Jhon Arias konusunda mutlu sona yakın olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar...

HÜCUM HATTINA TAKVİYE

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için mücadele eden Galatasaray, yoğun fikstür nedeniyle devre arasında kadrosuna birkaç takviye daha yapmanın planlarını yapıyor. Ismail Jakobs'tan başka sol bek olmaması nedeniyle bir sol bek transferi yapması beklenen Galatasaray'ın hücum hattına da yeni bir ismi katması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Avrupa ve Güney Amerika'nın birçok bölgesinde takıma katkı sağlayacak isimleri scout ekibi aracılığıyla takip eden sarı - kırmızılılar kararını verdi ve görüşmelere başladı.

ARIAS GELİŞMESİ

Teknik Direktör Okan Buruk'un da onayıyla harekete geçen Galatasaray, sezon başında çok istediği, ancak kadrosuna katamadığı Brezilya ekibi Fluminense'nin yıldız ismi Jhon Arias transferinde bu kez mutlu sona çok yakın.

"NEREDEYSE ANLAŞMA..."

Brezilya'da yayın yapan O Dia'da yer alan haberde Jhon Arias'ın Galatasaray'a transfer hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Arias gelecek sezon Avrupa futbolunda oynamak istiyor. Şimdilik, son transfer döneminde Kolombiyalı oyuncu ile neredeyse anlaşmaya varan Türk takımı Galatasaray, Jhon Arias'ın muhtemel varış noktası olmaya devam ediyor."

BAŞKA TALİBİ DE VAR AMA...

Öte yandan 27 yaşındaki oyuncuya Cruzeiro'nun da talip olduğu, ancak Fluminense'nin Arias'ı rakip bir takıma göndermek istemediği de öğrenildi.

PERFORMANSI

Fluminense'de 190 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki Kolombiyalı Arias, 42 gol attı ve 42 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.