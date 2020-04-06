06 Nisan 2020 Pazartesi 10:19 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:19

Galatasaray’ın emektar kaptanı Selçuk İnan, bu sezon futbola veda edecek ancak sarı-kırmızılılardan kopmayacak. 9 yıldır Cim-Bom’da forma giyen emektar oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

TERİM'İN EKİBİNDE YER ALACAK

Jübile kararı alan Selçuk, teknik adamlık kariyeri için ilk adımı Terim’in yanında atacak. Sarı-kırmızılıların emektar ismi, yeni sezonla beraber artık Terim’in ekibinde yer alacak. Galatasaray’ın yeni antrenörü, rakipleri analiz edecek ve futbol takımıyla Fatih Terim arasında köprü vazifesi üstlenecek.

Selçuk, deneyimlerini de futbolculara aktaracak. Selçuk İnan’ın gelişimi için her türlü desteği verecek olan Terim, onun önünü açacak ve gerekirse yurt dışındaki kurslara da katılımını teşvik edecek.

Böylece Fatih Terim’in tecrübelerinden faydalanacak olan Selçuk’un gelişimi daha da hızlanacak. Sürekli olarak dünya futbolundaki yenilikleri takip eden ve kitap okuyan Selçuk İnan bir anlamda kendini teknik adamlığa da hazırlıyordu.

Koronavirüs nedeniyle kulübün uğradığı zarar nedeniyle her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bildiren Selçuk İnan bu hareketiyle sarı-kırmızılı camiada büyük takdir toplamıştı.

5 GÜN ÖNCE ‘FEDA’ AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, 5 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübü için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, "Büyük Galatasaray taraftarı ve kamuoyuna" başlığıyla yaptığı açıklamada,

"Malumu olduğunuz üzere, ülkemiz Covid-19 pandemisi nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi.

Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasaray'ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım.

Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok.

Sayın Başkanı'mız ve Yönetim Kurulu'muzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

(Skorer)