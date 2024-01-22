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Spor

Galatasaray'da Kaan Ayhan sahanın her yerinde

Galatasaray'da orta sahada, stoper ve sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan, Trabzonspor deplasmanında sol bek şans buldu.

Sabah22 Ocak 2024 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Galatasaray'da Kaan Ayhan sahanın her yerinde
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Galatasaray'a geldiğinden bu yana Kaan Ayhan'ın oynamadığı mevki kalmadı.

Tecrübeli futbolcu, sağ bek, stoper, ön libero ve orta sahadan sonra Trabzonspor karşısında sol bekte görev yaptı. Deneyimli oyuncu hem rakibin aptığı atakları durdurdu hem de hücuma katkı verdi. Aslan'ın hücumuna çok önemli genişlik kattı.

OKAN BURUK KUTLADI

Kaan Ayhan, savunma ve hücumdaki performansını harika bir golle taçlandırdı. Galatasaray'ın hızlı atağında topla buluştu. Sağına çekti. Kaleci Uğurcan'ın uzanamayacağı noktaya net bir vuruş yaptı. Cimbom'un 3. golünü kaydeden başarılı futbolcuyu takım arkadaşları kutladı. Teknik direktör Okan Buruk, maç bitiminde 29 yaşındaki öğrencisini kutladı.

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