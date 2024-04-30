Galatasaray'da Kaan Ayhan tekliflere kapalı

Galatasaray'da Okan Buruk'un jokeri Kaan Ayhan'a İtalyan ekiplerinden Fiorentina transfer teklifi yaptı.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan'ın gelen transfer tekliflerini reddettiği ve kariyerine sarı-kırmızılılarda devam etmek istediği öğrenildi.

BU SEZON 45 MAÇTA OYNADI

Bu sezon şu ana kadar 45 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Kaan Ayhan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın transferi için İtalya Serie A ekibi Sassuolo'ya sezon başında 2.8 milyon euro ödemişti.