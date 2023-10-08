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Spor

Galatasaray'da kadro değişti ama sonuç değişmedi

Okan Buruk, Antalyaspor maçında sistem değişikliğinin yanında ikinci devrede yaptığı değişikler yapsa da maçı kazanmasını bildi.

Fanatik8 Ekim 2023 Pazar 11:16 - Güncelleme:
Galatasaray'da kadro değişti ama sonuç değişmedi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesinde Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu.

Başarılı teknik adam, "Manchester United maçı sadece Galatasaray için değil, Türkiye için de çok önemli. Gruptan çıkmak istiyoruz. Daha önce Başakşehir ile Manchester United'ı yenmiştik, o da Türk futbolu için önemliydi. Bir Türk takımının, Premier Lig takımını orada yenmesi Türk futbolu için değerli. Rekorları hep konuşuyoruz. Güzel bir anı oldu. Manchester United ile 3 maç yaptık, 2'sini biz kazandı" dedi. Takımın genel durumuyla ilgili, "Mental olarak güçlüyüz, bu da bizi maçlara daha iyi hazırlıyor. Kazanarak devam etmek, bizi çok fazla motive ediyor" ifadelerini kullanırken, kadroda da birtakım değişiklikler yaptı...

KAZANMASINI YİNE BİLDİ

Sol bekte Angelino yedek soyunurken, sakatlığını atlatan Kazımcan Karataş, Sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Merkezde Lucas Torreira'nın yerine Ndombele formayı kaparken, sağ kanatta ise Tete'nin yerine Barış Alper Yılmaz şans buldu. Buruk, sistem değişikliğinin yanında ikinci devrede yaptığı değişiklerle galibiyete uzanmasını bildi.

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