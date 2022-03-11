Galatasaray'da kafalar karışık! Sezon sonu ayrılık göründü

11 Mart 2022 Cuma 16:53 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 16:53

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörlerinden Ümit Davala, Sarı-Kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. Exxen'de konuşan Ümit Davala, tüm takımın iyi oynadığı dile getirirken Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'ye ayrı pencere açtı.

ÜMİT DAVALA, RYAN BABEL VE SOFİANE FEGHOULİ'Yİ ÖVDÜ

Ryan Babel ve Feghouli'nin maça kendilerini iyi hazırladıklarını dile getiren Ümit Davala, iki futbolcu için "Çok iyi top saklayıp pas yaptılar. Ligde çok fazla süre almıyorlar. Düşmeleri normaldi 60-70'den sonra. Değişmeleri de yerindeydi" ifadelerini kullandı.

BABEL VE FEGHOULI GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Ümit Davala'nın özellikle övdüğü Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin Galatasaray ile sözleşmelerinin sezon sonunda bitiyor olması dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Son haftalarda performansını yukarılara taşıyan ki futbolcunun da sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak olması, Sarı-Kırmızılıların kafasını karıştıran bir durum doğurdu.