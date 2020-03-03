Galatasaray'da kafaları kurcalayan soru! Lemina dönünce ne olacak?

03 Mart 2020 Salı 10:27 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:27

Süper Lig'de son 8 maçını da kazanan Galatasaray'da son haftaların yıldızı Jean-Michael Seri, performansıyla göz dolduruyor.

Habertürk'ün haberine göre; Lemina'nın yokluğundaki Fenerbahçe derbisi ve Gençlerbirliği mücadelesinde Seri'yi orta sahanın gerisine çeken teknik direktör Fatih Terim, Fil Dişi Sahilli öğrencisini bundan sonra o bölgede kullanma kararı aldı.

Maçlarda daha çok dikine gidebilen Lemina'yı ise sakatlıktan dönmesinin ardından orta sahanın merkezine yerleştirecek.

DONK'UN DA PERFORMANSINI ARTTIRDI

Son 2 maçta ön liberoya geçen Jean-Michael Seri, arkasındaki stoperleri de rahatlattı. Cimbom bu maçlarda kalesinde sadece 1 golü penaltıdan görürken, özellikle Ryan Donk'un performansının gözle görülür şekilde arttığı gözlendi.

(HT)