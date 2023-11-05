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Spor

Galatasaray'da kale artık Günay Güvenç'e emanet

Kasımpaşa maçında sakatlanan deneyimli file bekçisi Muslera'nın döneceği güne kadar kale Günay Güvenç'e emanet edilecek.

Sabah5 Kasım 2023 Pazar 12:20 - Güncelleme:
Galatasaray'da kale artık Günay Güvenç'e emanet
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı. 37 yaşındaki file bekçisi önceki gün 57. dakikada bir pozisyonda rakibin müdahalesi sonrasında yerde kalırken, saha içinde yapılan tedavinin ardından yerini Günay Güvenç'e bırakmıştı. Uruguaylı kalecinin tedavisine başlandığı duyurulurken şu ifadeler kullanıldı:

'KASTA YIRTIK VAR'

"Fernando Muslera'nın tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır."

Bir süre sahalardan uzak kalacak olan deneyimli file bekçisinin yokluğunda ise kale Günay Güvenç'e emanet edilecek. Sezon başında Gaziantep FK'dan transfer edilen 32 yaşındaki eldiven, Bayern Münih maçında kaleyi koruyacak.

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