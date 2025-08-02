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Spor

Galatasaray'da kaleci çıkmazı! Yüksek maliyet geri adım attırdı

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Ederson ve Donnarumma gibi yıldızlarla temas kurdu. Ederson'u 7 milyon euro maaşla ikna eden sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin 20 milyon euroluk bonservis talebi sonrası geri adım attı. Donnarumma da ise ManU devreye girdi.

Akşam2 Ağustos 2025 Cumartesi 08:08 - Güncelleme:
Galatasaray'da kaleci çıkmazı! Yüksek maliyet geri adım attırdı
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Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ederson ve Donnarumma gibi yıldız isimlerle gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın, M.City'nin eldiveni Ederson'u 7 milyon euro maaş karşılığında ikna ettiği bildirildi.

Ada devi ile bonservis görüşmesi yapan Cim-Bom, talep edilen 20 milyon euro bonservis bedeli sonrası oyuncudan vazgeçti. Aslan'ın, 10 milyon euro civarında bir rakam önerdiği fakat bunun da reddedildiği belirtildi. City ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncunun takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Donnarumma'da ise en güçlü adayın Manchester United olduğu öğrenildi. İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde, "26 yaşındaki kaleci için en iyi konumda görünen kulüp M.United. G.Saray ve Al Ittihad da ilgileniyor ancak ekonomik güç ve sportif proje açısından İngiliz ekibinin sunduğu teklif öne çıkıyor. United'ın en büyük handikapı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor oluşu. Ancak kulüp, bu sezon Avrupa için yeterince iddialı bir proje sunduğunu düşünüyor. Chelsea ve City'nin ilgisi daha düşük" denildi.

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