İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2022 Cuma / 4 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8609
  • EURO
    15,6803
  • ALTIN
    795.753
  • BIST100
    2018.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da kaleci krizine çözüm aranıyor
Spor

Galatasaray'da kaleci krizine çözüm aranıyor

Galatasaray'da kaleci krizi çözülmeye çalışılıyor. Okan Kocuk için Giresun'la görüşmelerini sürdüren yönetim bir yandan da Sinan Bolat'ın kulübü Gent'le pazarlık masasında.

Takvim7 Ocak 2022 Cuma 09:33 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 09:33
ABONE OL

Muslera'nın sakatlığı sonrasında yerli kaleci transferini gündemine alan Galatasaray artık karar aşamasına gelmiş durumda.

Fatih Terim'in sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri dönmesi konusundaki ısrarı sürüyor.

GİRESUNSPOR İSTEKLİ DEĞİL

Karadeniz ekibi, sözleşmesinde 'geri çağrılabilir' maddesi bulunmayan tecrübeli eldiveni gönderme konusunda çok istekli değil. Ancak Giresun'un Oğulcan veya Alpaslan'ın kiralanması ya da Aytaç Kara'nın bonservisiyle verilmesi durumunda tecrübeli kaleciye izin vereceği öğrenildi.

Eğer Okan Kocuk konusu tıkanırsa rota hemen Sinan Bolat'a dönecek. Galatasaray yaklaşık 1 hafta önce milli kaleci ile temasa geçerek anlaşma sağlamıştı.

SİNAN GELMEYE SICAK

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi bitirmesi için de Gent kulübünü ikna etmesi gerekiyor. Sinan'ın Galatasaray formasını giymek istediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetiminin bu hafta sonuna kadar kaleci bilmecesini bitirmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Okan ve Sinan'dan birisini kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.