Galatasaray'da kaleci krizine çözüm aranıyor

Takvim 7 Ocak 2022 Cuma 09:33 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 09:33

Muslera'nın sakatlığı sonrasında yerli kaleci transferini gündemine alan Galatasaray artık karar aşamasına gelmiş durumda.

Fatih Terim'in sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri dönmesi konusundaki ısrarı sürüyor.

GİRESUNSPOR İSTEKLİ DEĞİL

Karadeniz ekibi, sözleşmesinde 'geri çağrılabilir' maddesi bulunmayan tecrübeli eldiveni gönderme konusunda çok istekli değil. Ancak Giresun'un Oğulcan veya Alpaslan'ın kiralanması ya da Aytaç Kara'nın bonservisiyle verilmesi durumunda tecrübeli kaleciye izin vereceği öğrenildi.

Eğer Okan Kocuk konusu tıkanırsa rota hemen Sinan Bolat'a dönecek. Galatasaray yaklaşık 1 hafta önce milli kaleci ile temasa geçerek anlaşma sağlamıştı.

SİNAN GELMEYE SICAK

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi bitirmesi için de Gent kulübünü ikna etmesi gerekiyor. Sinan'ın Galatasaray formasını giymek istediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetiminin bu hafta sonuna kadar kaleci bilmecesini bitirmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Okan ve Sinan'dan birisini kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.