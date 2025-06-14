Muslera'ya veda eden Galatasaray, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Leroy Sane takviyesi ile ses getiren Sarı-Kırmızılılar, yine güçlü bir hamle yaparak işini şansa bırakmak istemiyor. Birçok oyuncuyu listesine yazan Cim-Bom'da Emiliano Martinez, Djordje Petrovic ve Marc ter Stegen isimleri ön plana çıkmış durumda. Her bir kaleci için ayrı ayrı görüşmelerini sürdüren yönetim, kısa süre içerisinde değerlendirmelerini yaparak bu takviyeyi gerçekleştirecek. Arjantin basınına göre; Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez, İngiltere'de kalmak istiyor.

SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

Dünya Kupası'nda oynamak isteyen ve sportif açıdan Suudi Arabistan'ı beğenmeyen 32 yaşındaki file bekçisi kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Galatasaray, Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor. Fakat Cim-Bom, Ada ekibi ile anlaşsa bile Arjantinli yıldızı ikna etme konusunda zorlanabilir. İngiltere'de kalmak isteyen Martinez'e Manchester United'ın da ilgisi yüksek. Djordje Petrovic konusunda ise Chelsea ile yoğun pazarlık yapılıyor. Premier Lig ekibi, 25'lik Sırp kalecisi için ilk görüşmede 25 milyon sterlin istedi. SarıKırmızılılar, bu rakama çıkmayacak.

ALMAN ELDİVEN SICAK BAKIYOR

Sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Petrovic ise Galatasaray'a daha yakın. Fakat Chelsea CimBom'un kiralama önerisini direkt olarak reddetti. Diğer aday ise Barcelona'da durumu belirsiz hale gelen Marc Andre ter Stegen. Barça, Espanyol'un kalecisi Joan Garcia'yı kadrosuna kattı. Sezonu sakatlığı nedeniyle sadece 8 maçla kapatan Ter Stegen'in bu durumdan rahatsız olduğu ve Kulüp Başkanı Joan Laporta ile teknik direktörü Hansi Flick ile görüşme yapacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Alman eldivenin şartları hakkında bilgi aldı. 33'lük file bekçisi, Katalan devindeki yerini kaybederse Galatasaray'a imza atabilir.