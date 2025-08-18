Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için uzun zamandır mesai harcayan Galatasaray, Ederson transferiyle sürece nokta koymayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı kaleci ile yıllık 8 milyon euro maaş ve 3 sezonluk kontrat karşılığında anlaşma sağladı. Manchester City ile bonservis pazarlığına giren Cim-Bom'un 10 milyon euroluk teklifi reddedildi. İngiliz basınına göre; Ada ekibi, 15 milyon euro gelir hedefliyor. İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano ise kulüpler arasındaki görüşmelerin hafta içinde netliğe kavuşacağını duyurdu.

BENZER BAŞARILARI VAR

Transferin gerçekleşmesi durumunda Ederson, Caludio Taffarel'den sonra Galatasaray'ın kalesine geçen ikinci Brezilyalı eldiven olacak. Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk'un, Taffarel aracılığı ile Ederson'la görüntülü görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın efsanesi Taffarel, kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası gibi başarılara imza attı. Ederson ise 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Copa America ve 1 UEFA Süper Kupası zaferi yaşadı. 31 yaşındaki eldiven, M.City ile 6 kez Premier Lig'de ipi göğüsledi.