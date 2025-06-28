Muslera'nın yerini dolduracak bir kaleci arayışında olan G.Saray'da şimdilik nabız yoklamadan öte bir girişim yok. Sarı-Kırmızılılar öncelikle bu boşluğu dolduracak marka isimlerle temasa geçse de henüz netleşen bir gelişme yok.

G.Saray yönetimi bir yandan bu girişimlerini sürdürürken, diğer yandan da Uğurcan Çakır'daki gelişmeleri takip ediyor. Trabzonspor'un yurt içine satışına çok sıcak bakmadığı Uğurcan'a, Avrupa'dan da beklenen teklif yok. Uğurcan için Monaco'nun en fazla 10 milyon euroya çıktığı konuşuluyor. F.Bahçe'nin oyuncuya yönelik ilgisi de sürüyor. Ancak G.Saray cephesi bunu daha çok Uğurcan'ın yolunu kesmek için bir hamle olarak görüyor. Milli kalecinin tercihi F.Bahçe olursa, G.Saray sessiz sedasız kenara çekilecek. Ancak top kendilerine gelirse bu fırsatı değerlendirmek için de hazırlıklılar. Kaleci için düşünülen bütçe en fazla 12 milyon euro. Bunun üzerine çıkacak bir rakamı onlar da ödemeyi düşünmüyor.