Galatasaray, Victor Osimhen transferinin tamamlanmasıyla rotasını tamamen kaleci transferine çevirdi. Kale için önemli aday gibi görünen Ederson'dan gelen kötü haberlerin ardından sarı-kırmızılılar, yönünü Güney Amerika'ya çevirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Botafogo'nun 29 yaşındaki Brezilyalı kalecisi John Victor'u kadrosuna katmak istiyor.

WEST HAM TEKLİF YAPTI

Brezilyalı kaleciyle ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı, Everton'un da Victor'un peşinde olduğu hatta West Ham United'ın John Victor için 8 milyon euroluk teklifini Botafogo'ya ilettiği aktarıldı.

Tecrübeli eldivenin bir sonraki durağının neresi olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

VICTOR'UN KARİYERİ

Kariyerine Santos B takımında başlayan John Victor, kariyerini çoğunlukla ülkesi Brezilya'da Internacional, Santos ve Botafogo takımlarında geçirdi. Bir dönem İspanya La Liga ekibi Real Vallodolid'e kiralanan Brezilyalı kaleci'nin İspanya kariyeri sadece 12 maç sürdü.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Botafogo'da geçiren tecrübeli eldiven, 34 maçta sahadaki yerini aldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 29 gol görürken 14 maçta da kalesini gole kapatmayı bildi.