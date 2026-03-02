İSTANBUL 13°C / 4°C
Spor

Galatasaray'da karar verildi! Lucas Torreira ile yola devam

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta 1 gol 1 asist yapan Lucas Torreira performansıyla maça damga vurdu. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Uruguaylı yıldız oyuncu için sarı kırmızılı yönetim düğmeye bastı ve oyuncuyla 2030'a kadar uzatmayı planlıyor. İşte detaylar...

2 Mart 2026 Pazartesi 09:00
Galatasaray'da karar verildi! Lucas Torreira ile yola devam
Süper Lig'de Alanyaspor engelini 3-1'le geçen Galatasaray'da 1 gol, 1 asistlik performansıyla Lucas Torreira maça damgasını vurmayı bildi. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Atletico Mineiro'nun ciddi şekilde ilgilendiği Uruguaylı orta sahanın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Yönetim, sezon sonunda 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun 2028 yılında bitecek olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı hedefliyor. Yaklaşık 4 milyon euro maaşı olan deneyimli ismin, bonuslarla birlikte kazancı 5.5 milyon euro seviyelerine yükseltilecek.

G.SARAY'DA KALMAYA SICAK BAKIYOR

Lucas Torreira da Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. Başarılı oyuncu, 2022 yılının Ağustos ayında Arsenal'den kadroya dahil edildi. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Galatasaray formasıyla 164 maça çıkan Lucas, bu süre içinde 10 gol ve 16 asistlik performansa imza attı. Torreira, bu sezon ise oynadığı 35 maçta 3 gol, 4 asist yaparak takımına önemli skor katkısında bulundu. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan başarılı orta sahanın değeri, 2018 yılında 55 milyon euroya kadar çıkmıştı.

YÜZDE 92 BAŞARI YAKALADI

Alanyaspor karşılaşmasında 1 gol, 1 asistlik performansının yanı sıra Torreira, 72 kez topla buluştu. 79 dakika sahada kaldı ve 63 pasın 58'inde isabet sağlayarak yüzde 92'lik bir başarı yüzdesi yakaladı. 4 uzun pasın 3'ünde isabet sağlayan deneyimli orta saha, 4 kilit pasa da imza attı. Lucas Torreira, 4 tane de sahipsiz top kazanarak bu alanda da takımının en iyileri arasında yer aldı. Öte yandan Uruguaylı futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasına kaptan olarak çıkmıştı.

