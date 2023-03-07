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Spor

Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA7 Mart 2023 Salı 21:24 - Güncelleme:
Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi başladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına bugün geçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3'e 3 oyun ve geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 23 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalardan 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 57 puanla zirvede yer aldı.

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