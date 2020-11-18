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Spor

Galatasaray'da Kayserispor mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:15
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Christian Luyindama ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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