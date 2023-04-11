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Spor

Galatasaray'da Kayserispor mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam etti.

IHA11 Nisan 2023 Salı 22:10 - Güncelleme:
Galatasaray'da Kayserispor mesaisi devam ediyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesi Galatasaray - Kayserispor 14 Nisan Cuma günü saat 20:30'da oynanacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 29 haftanın sonunda 63 puanla zirvede bulunuyor. Kayserispor ise 44 puanla 7. sırada yer alıyor.

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