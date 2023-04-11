Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesi Galatasaray - Kayserispor 14 Nisan Cuma günü saat 20:30'da oynanacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 29 haftanın sonunda 63 puanla zirvede bulunuyor. Kayserispor ise 44 puanla 7. sırada yer alıyor.