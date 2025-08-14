Kaleci takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ederson için önemli bir ilerleme kaydetti. Brezilyalı file bekçisi, 8 milyon euro garanti ücret ve 3 yıllık kontrat önerisini kabul etti. 31 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Manchester City ile yaptığı görüşmeleri sıklaştırdı. Cim-Bom, 7 milyon euro bonservis önerdi. 15 milyon euroluk beklentisini 13 milyon euroya indiren Manchester City ise bu rakamda ısrar ediyor. Hafta sonuna kadar transferi tamamlamak isteyen Galatasaray Yönetimi, teklif ettiği bonservis bedelinde güncelleme yapabilir.

DONNARUMMA'YI ALACAKLAR

Ederson'u takımdan yollamaya hazırlanan Manchester City, PSG'ye veda eden Donnarumma için devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde eski kalecisi Trafford'u Burnley'den alan Pep Guardiola'nın takımı, ikinci kaleci takviyesini Donnarumma ile yapmak istiyor. İngiliz ekibinin bu hamlesiyle birlikte Ederson'un Galatasaray'a transferi de hız kazanabilir. Ederson, 2017'de Manchester City'ye transfer oldu. O zamandan beri tüm kulvarlarda 372 maça çıktı ve 168 maçta kalesini gole kapattı. Kulüple altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.