Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu koşulara başladı

Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın devam eden bölümünde hedefli pas çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı.
Ana bölümde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynanan antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladığı ifade edildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.