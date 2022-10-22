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Spor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, sarı kart görmeleri durumunda 12. haftadaki Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ceza sınırında
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.

Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE BOEY CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, yarın kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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