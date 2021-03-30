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Spor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber

Hatayspor maçı hazırlıkları devam eden Galatasaray'da, sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edilen Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine başlandı.

DHA30 Mart 2021 Salı 14:06 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 14:06
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Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pazar günkü idmanda sol bacağında ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun adalesinde hafif-orta düzey zorlanma belirlendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda yenilenme programı dahilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı. Pazar günkü idman sırasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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