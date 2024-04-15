Ligde Galatasaray, bugün saat 20.00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar 31 maçta 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 84 puanla, Fenerbahçe'ye göre şampiyonluk yarışında 2 puan avantajlı durumda. Sarıkırmızılılar kazandığı sürece liderlik koltuğunda oturma şansına sahip. Aslan'ın rakibi Alanyaspor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puanla orta sıralarda yarış veriyor.

19 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray son 19 maçta rakiplerine kaybetmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen Aslan, son 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 31 maçta kalesinde 20 gol gören Cim-Bom, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Ayrıca Buruk'un öğrencileri bu müsabakaların 16'sında da kalesini gole kapadı. Okan Buruk ile Fatih Tekke ise 4'üncü kez rakip oluyor. Buruk, bu maçların 3'ünü kazanmıştı. Ligin en az gol yiyen takımı olan Sarı-Kırmızılılar'da ise sarı alarm var.

SERGE AURİER FORMA BEKLİYOR

Galatasaray'da, Alanya maçı öncesinde 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Sarı kırmızılılarda Nelsson, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Kaan, Nelsson ve Davinson'un kart gördüğü senaryoda Abdülkerim tek stoper kalacak. Bir sonraki hafta Pendikspor maçı var. Ancak Aslan'da sakatlığı devam eden bir futbolcu yok. Yeni transfer Aurier de Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk kez formayı giymiş olacak