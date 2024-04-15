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Spor

Galatasaray'da kırmızı alarm! 6 futbolcu kart sınırında

Galatasaray bu akşam zorlu Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Maç öncesi sarı kırmızılılarda kart sınırında bulunan oyuncuların fazla olması dikkat çekiyor. Şampiyonluk için emin adımlarla yoluna devam eden Okan Buruk'un öğrencilerinin dikkatli olması gerekiyor. İşte detaylar...

Akşam15 Nisan 2024 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
Galatasaray'da kırmızı alarm! 6 futbolcu kart sınırında
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Ligde Galatasaray, bugün saat 20.00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar 31 maçta 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 84 puanla, Fenerbahçe'ye göre şampiyonluk yarışında 2 puan avantajlı durumda. Sarıkırmızılılar kazandığı sürece liderlik koltuğunda oturma şansına sahip. Aslan'ın rakibi Alanyaspor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puanla orta sıralarda yarış veriyor.

19 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray son 19 maçta rakiplerine kaybetmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen Aslan, son 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 31 maçta kalesinde 20 gol gören Cim-Bom, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Ayrıca Buruk'un öğrencileri bu müsabakaların 16'sında da kalesini gole kapadı. Okan Buruk ile Fatih Tekke ise 4'üncü kez rakip oluyor. Buruk, bu maçların 3'ünü kazanmıştı. Ligin en az gol yiyen takımı olan Sarı-Kırmızılılar'da ise sarı alarm var.

SERGE AURİER FORMA BEKLİYOR

Galatasaray'da, Alanya maçı öncesinde 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Sarı kırmızılılarda Nelsson, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Kaan, Nelsson ve Davinson'un kart gördüğü senaryoda Abdülkerim tek stoper kalacak. Bir sonraki hafta Pendikspor maçı var. Ancak Aslan'da sakatlığı devam eden bir futbolcu yok. Yeni transfer Aurier de Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk kez formayı giymiş olacak

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