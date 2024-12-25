Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, Galatasaraylı oyunculara 36 sarı ve 1 kırmızı kart gösterildi.

Sarı-kırmızılılarda geride kalan 16 maçta 17 futbolcu, toplam 36 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Söz konusu maçlarda Galatasaray'ın rakiplerine ise 41 sarı ve 2 kırmızı kart çıkarıldı.

TEK KIRMIZI KART METEHAN'A

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Galatasaray'da kırmızı kart gören tek isim Metehan Baltacı oldu.

Genç stopere, ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında Rey Manaj ile girdiği mücadele sonrası topa elle müdahale ettiği için hakem Turgut Doman tarafından ilk olarak sarı kart gösterildi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Doman, sonrasında bariz gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle Metehan'ı 15. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

İKİNCİ YARI DAHA FAZLA KART GÖRDÜ

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı maçların ikinci yarılarında daha fazla kart gördü.

Sarı-kırmızılı oyunculara, maçların ilk yarısında 12 sarı ve 1 kırmızı kart, ikinci yarısında ise 23 sarı kart gösterildi.

Ayrıca kaleci Fernando Muslera'ya, Sivasspor maçının bitmesinin ardından 1 sarı kart çıkartıldı.

- Sivasspor ve Fenerbahçe maçlarında 6'şar kart çıktı

Sarı-kırmızılı ekibin ligin ilk bölümünde en fazla kart gördüğü maçlar Sivasspor ve Fenerbahçe karşılaşmaları oldu.

Galatasaraylı futbolculara, Sivasspor maçında 5 sarı ve 1 kırmızı olmak üzere toplam 6 kart gösterildi. Sarı-kırmızılı takım, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı toplam 6 sarı kartla maçı tamamladı.

EN FAZLA KART GÖREN OYUNCU DAVİNSON SANCHEZ

Galatasaray'da ligin geride kalan bölümünde en fazla kartı gören oyuncu Davinson Sanchez oldu.

Kolombiyalı stoper, 11 maçta 5 sarı kartla uyarılırken, onu 4'er sarı kartla Kaan Ayhan ve Roland Sallai takip etti.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde kart gören Galatasaraylı futbolcular şunlar: