Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla 16 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.