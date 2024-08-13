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Spor

Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, ligin ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

13 Ağustos 2024 Salı 00:28 - Güncelleme:
Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor!
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla 16 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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