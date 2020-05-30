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Spor

Galatasaray'da koronavirüs sonuçlarının tamamı negatif çıktı

Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

AA30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:24 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:24
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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