Galatasaray'da koronavirüs teyakkuzu

25 Mart 2020 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:12

Galatasaray’da ikinci koronavirüs alarmı... Alınan tüm tedbirlere rağmen kulüp içinde artan vakalara önlem olarak yeni testler yolda. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen testte sonuçları negatif çıkanlar da dahil olmak üzere, tüm takım ve teknik heyete sağlık testi yapılacak. Özellikle ikinci testlerin daha kesin sonuçlar vermesi üzerine kulüp içerisinde böyle bir karar alınırken, yöneticilerin de bu operasyona dahil edildiği öğrenildi. Testlerden çıkacak sonuçlara göre yeni bir yol haritası belirlenecek.

Günay da hastaneye yattı

Fatih hocadan gelen olumsuz haber sonrası başkan yardımcısı Yusuf Günay da test için hastaneye gitti. Günay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Test için geldiğim hastanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü de Günay ve ailesine geçmiş olsun mesajı yayınladı.

(Fanatik)