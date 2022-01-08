Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor: Son 9 maçta 1 galibiyet

AA 8 Ocak 2022 Cumartesi 23:24 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 23:24

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor.

Ligde ikinci yarının ilk maçında Karadeniz temsilcisini konuk eden sarı-kırmızılılar, Shapi Süleymanov'un 11. dakikada kaydettiği golle yenildi. Bu sezon ligde 13. maçında puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın mağlubiyet sayısı 7'ye çıktı.

Bu sonuçla Galatasaray, 27 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkının 22'ye çıkmasına engel olamadı.

Karadeniz temsilcisi ise 7. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti.

TERİM'E VE TAKIMA TEPKİ



Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.

Müsabakada 1-0 geride olan sarı-kırmızılıların futbolunu beğenmeyen taraftarlar, "Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor?" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar, futbolculara da "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese." şeklinde tezahüratta bulundu. Maçın yaklaşık son 10 dakikası protestolarla geçti.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, ayrıca hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonunu istifaya, Galatasaray Kulübü yönetimini de takıma sahip çıkmaya çağırdı.

SON 9 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom" kalesindeki 10 gole engel olamadı.

- Işık Kaan'ın büyük şanssızlığı

Galatasaray'ın 20 yaşındaki stoperi Işık Kaan Arslan, kariyerinde çıktığı ilk Süper Lig maçında 18 dakika sahada kalabildi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu, ilk dakikalarda arka adalesinden sorun yaşadı. Müsabakanın 18. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Işık Kaan, oyuna devam edemedi.

Çıkmak zorunda kalan Işık Kaan Arslan'ın yerine 18. dakikada Christian Luyindama oyuna dahil oldu.

HALİL DERVİŞOĞLU'NA ISLIKLI PROTESTO



Galatasaray taraftarları, genç oyuncu Halil Dervişoğlu'nu ıslıkladı.

Karşılaşmada etkisiz bir performans sergileyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 61. dakikada yerini Arda Turan'a bıraktı. Halil, saha kenarına gelirken taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.

NELSSON, HATAYSPOR MAÇINDA YOK



Sarı-kırmızılı takımın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson cezalı duruma düştü.

Bu maç öncesinde sınırda bulunan Nelsson, 86. dakikada hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen Nelsson, 21. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

OKAN KOCUK'TAN KRİTİK KURTARIŞLAR



GZT Giresunspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Okan Kocuk, takımının galibiyetinde önemli rol aldı.

Bonservisi sarı-kırmızılı takımda olan Okan, 2 önemli pozisyonda yaptığı kurtarışla Galatasaray'ın skora denge getirmesine engel oldu.

26 yaşındaki file bekçisi, maçın 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, 57. dakikasında ise önce Alexandru Cicaldau, sonra Halil Dervişoğlu'nun arka arkaya vuruşlarında topun filelere gitmesini önledi.

KARADENİZ TEMSİLCİSİ 2 MAÇ SONRA KAZANDI



GZT Giresunspor, Süper Lig'de 2 karşılaşmanın ardından galibiyet elde etti.

Ligdeki son 2 maçında Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'a yenilen Karadeniz temsilcisi, Galatasaray deplasmanından 3 puanla döndü.