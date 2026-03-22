Galatasaray, Liverpool karşısında sadece skor anlamında değil, önemli bir sakatlıkla da sarsıldı! Victor Osimhen'in yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sarı-kırmızılılarda alarm verilirken, yıldız golcünün dönüş takvimi netleşti. Kritik süreçte Okan Buruk'un hücum hattı için hazırladığı B planı da ortaya çıktı.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ!

Galatasaray'da Liverpool karşısında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatacak olan Victor Osimhen için sarı-kırmızılı sağlık heyeti adeta düğmeye bastı. Nijeryalı golcü için özel bir tedavi programı hazırlayan doktorların tek bir hedefi var: Osimhen'i ligin kader maçı olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmek! Henüz tarihi tam olarak netleşmeyen ancak Nisan ayının sonunda oynanması beklenen dev derbide, Osimhen'in sahada olabilmesi için yoğun bir mesai harcanacak.

4 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Uygulanacak özel tedavi protokolü boyunca yıldız oyuncu takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak. Victor Osimhen'in bu süreçte Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak zorlu Trabzonspor, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

GÖZLER ICARDI'DE!

Osimhen'den gelen kötü haberin ardından teknik direktör Okan Buruk da forvet hattındaki yeni şablonunu belirledi. Başarılı çalıştırıcının bu süreçte formayı Mauro Icardi'ye emanet etmeyi düşündüğü öğrenildi.

ALTERNATİF PLAN HAZIR

Arjantinli süperstarın antrenmanlardaki durumu ise formayı kimin giyeceğini belirleyecek. Teknik heyet, Icardi'nin idman performansını yetersiz bulması halinde ibreyi Barış Alper Yılmaz'a çevirecek. Okan Buruk, zorlu maçlar öncesi ileri uçtaki son kararını Florya'daki antrenman verilerine göre verecek.