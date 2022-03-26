İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2022 Cumartesi / 23 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da kritik genel kurul başladı! İbra oylaması kapalı yapılacak
Spor

Galatasaray'da kritik genel kurul başladı! İbra oylaması kapalı yapılacak

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 olağan genel kurul toplantısı başladı.

IHA26 Mart 2022 Cumartesi 10:51 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:51
ABONE OL

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantı basına kapalı olarak yapılıyor. Genel kurul divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.

2021 yılının mali ve idari ibra oylamasının nasıl yapılacağı görüşüldü. Daha sonra yapılan oylamada oy birliği ile kapalı olarak yapılması kararlaştırıldı.

Mustafa Cengiz dönemi ayrı, Burak Elmas dönemi ayrı ayrı oylanacak.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddeleri şöyle:

1 - Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

4 - Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

5 - Faaliyet raporunun sunulması,

6 - Denetim Kurulu raporunun okunması,

7 - Raporlar hakkında görüşme,

8 - Yönetim Kurulu'nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9 - Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

10 - Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,

11 - 2022 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,

12 - Dilekler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.