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Spor

Galatasaray'da kritik genel kurul

Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak. Kurulda Burak Elmas yönetiminin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

AA25 Mart 2022 Cuma 10:24 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 10:24
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Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Burak Elmas yönetiminin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

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