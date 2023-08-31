Galatasaray'da gözler taraftarın transferini beklediği Sergio Ramos'a çevrildi.

BUGÜN GÖRÜŞME VAR

Bir süredir oyuncu ile görüşen Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bugün İspanyol stoperin menajeriyle tekrar temasa geçecek.

G.SARAY'IN TEKLİFİ, RAMOS'UN İSTEĞİ

Cimbom bonuslar dahil 8 milyon Euro teklif ederken, 37 yaşındaki yıldız 10 milyon Euro istemişti.

METİN ÖZTÜRK: "BEN DE MERAK EDİYORUM"

Konuyla ilgili soruya yanıt veren 2. Başkan Metin Öztürk, "Ben de merak ediyorum. Yarın uçakta (bugün-kura çekimine giderken) Erden Timur'a soracağım. Ramos'a nasıl baktığım önemli değil. Şahsi görüşüm de olsa kulübü bağlar. Futbolcular değil marka üzerinden gidiyoruz. Diğer büyük olduğunu söyleyen takımlar suni sponsorluklarla devam ederken bizde bu iş tamamen organik yürüyor. Bu sponsorlar Galatasaray'ın başarısıyla kendi başarılarını perçinlemeye çalışan firmalar" dedi.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

İspanya'da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos ardından gittiği Real Madrid'de efsaneler arasına girmişti. İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu, ardından da iki sezon Paris Saint Germain'de görev yapıp sonrasında boşa çıkmıştı.