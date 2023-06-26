23. şampiyonluk sonrasında hedefini Avrupa'da başarı olarak belirleyen Galatasaray, gelecek sezon iddialı olacak bir kadro kurmanın hayallerini kuruyor. Bu doğrultuda Sarı Kırmızılılar, ince eleyip sık dokumaya çalışırken, titizlikle planlamasını yapıyor.

OKAN BURUK İLE ERDEN TİMUR ARASINDA KRİTİK ZİRVE

Bu doğrultuda son olarak teknik direktör Okan Buruk ve başkanvekili Erden Timur, bir araya geldi. İkili, gelecek sezonun kadrosu konusunda nasıl adımlar atılması gerektiğinin fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca yapılan görüşmede yaz transfer sezonu boyunca nasıl hamleler yapılacağı da masaya yatırıldı.

4 YILDIZ KADRODA TUTULACAK

Buna göre özellikle yüksek bonservis geliri beklenen Victor Nelsson, Sacha Boey, Nicolo Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler mutlaka kadroda tutulacak.

DEV GELİR BEKLENİYOR

Bu sayede Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında kemik kadro ile sahaya çıkılması hedefleniyor. Yönetim, bu yüzden ön eleme maçlarını riske etmeyip, Kupa 1'e katılım halinde 20 milyon Euro'dan fazla bir geliri kasasına koymayı hedefliyor.

TEKLİFLER İÇİN TEK ŞART

Gruplara kalınması halinde ise bu kez yıldız isimlere yüksek bonservis bedelleri teklif edilmesi halinde satışları düşünülecek ve teklifler değerlendirilecek. Aynı zamanda bu süre içerisinde eksik olan bölgelere transferler yapılacak.