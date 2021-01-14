14 Ocak 2021 Perşembe 13:52 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:17

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim Türk Telekom Stadı'na geldi. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz ile görüşme gerçekleştirdi.

Terim görüşme sonrası stadyumdan ayrıldı. Başkan Cengiz açıklama yapıyor. Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"HAKSIZ SUÇLAMALAR VAR"

"3-5 gündür büyük bir kaos yaratma, özellikle sosyal medyada üzüldüğüm, bana göre haksız suçlamalar var. Herkese saygı duyarım. Taraftar şunu unutmasın: Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez, karar veremez."

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE 157 MİLYON EURO BORCUMUZ VARDI"

"Önemli olan fotoğraf değil, filmdir. Biz aldığımızda genel durum şuydu, 157 milyon euroya yakın borcumuz vardı. 147 milyon euro olarak UEFA'ya bildirilmişti. Dany ve Chedjou'nun koydurduğu transfer yasakları vardı. 31'inde görevi aldık, 32M€ ödememiz vardı"

"MİLAN BİZİ TAKİP ETTİ"

"UEFA, tarihinde ilk defa bir kulüple ikinci kez Finansal Fair Play anlaşması yaptı. UEFA'da yer yerinden oynadı, Milan bizi takip etti."