Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim Türk Telekom Stadı'na geldi. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz ile görüşme gerçekleştirdi.
Terim görüşme sonrası stadyumdan ayrıldı. Başkan Cengiz açıklama yapıyor. Cengiz'in açıklamaları şöyle:
"3-5 gündür büyük bir kaos yaratma, özellikle sosyal medyada üzüldüğüm, bana göre haksız suçlamalar var. Herkese saygı duyarım. Taraftar şunu unutmasın: Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez, karar veremez."
"Önemli olan fotoğraf değil, filmdir. Biz aldığımızda genel durum şuydu, 157 milyon euroya yakın borcumuz vardı. 147 milyon euro olarak UEFA'ya bildirilmişti. Dany ve Chedjou'nun koydurduğu transfer yasakları vardı. 31'inde görevi aldık, 32M€ ödememiz vardı"
"UEFA, tarihinde ilk defa bir kulüple ikinci kez Finansal Fair Play anlaşması yaptı. UEFA'da yer yerinden oynadı, Milan bizi takip etti."