Galatasaray'da kritik zirve! Transferler masaya yatırıldı

Galatasaray'da yeni sezonun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

TRT Spor'un haberine göre; Başkan Dursun Özbek'in önderliğinde, transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk, bir araya geldi.

Yapılan toplantıda takımdan ayrılması beklenen oyuncuların yanı sıra takviye düşünülen bölgeler görüşüldü.

Muhtemel bütçe ve bütçenin hangi bölgelere dağıtılacağının da konuşulduğu öğrenildi.

Okan Buruk ve yönetim ayrıca yeni yabancı kuralını da masaya yatırdı.

Sarı kırmızılılar, değişiklikten rahatsız olduğu için kuralın 12 artı 2 artı 2 şeklinde güncellenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yönde federasyona başvuru da yapıldı.