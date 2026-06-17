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Spor

Galatasaray'da kritik zirve! Transferler masaya yatırıldı

Galatasaray'da yeni sezon planlaması için ilk zirve gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk'un katıldığı toplantıda transfer bütçesi, takımdan ayrılacak isimler ve yeni yabancı kuralı masaya yatırılırken, sarı-kırmızılıların federasyona kural değişikliği talebinde bulunduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 21:12 - Güncelleme:
Galatasaray'da kritik zirve! Transferler masaya yatırıldı
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Galatasaray'da yeni sezonun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

TRT Spor'un haberine göre; Başkan Dursun Özbek'in önderliğinde, transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk, bir araya geldi.

Yapılan toplantıda takımdan ayrılması beklenen oyuncuların yanı sıra takviye düşünülen bölgeler görüşüldü.

Muhtemel bütçe ve bütçenin hangi bölgelere dağıtılacağının da konuşulduğu öğrenildi.

Okan Buruk ve yönetim ayrıca yeni yabancı kuralını da masaya yatırdı.

Sarı kırmızılılar, değişiklikten rahatsız olduğu için kuralın 12 artı 2 artı 2 şeklinde güncellenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yönde federasyona başvuru da yapıldı.

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