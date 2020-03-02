Galatasaray'da küllerinden doğdu

02 Mart 2020 Pazartesi 23:53 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 23:53

Galatasaray'da sezon başındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve Ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilmesi planlanan ancak transfer şartları oluşmadığı için sarı-kırmızılı takımda kalan Mariano adeta yeniden doğdu. Galatasaray'ın üst üste elde ettiği iki şampiyonlukta büyük bir katkı sağlayan Mariano, sezonun ilk yarısı ve ikinci yarısında adeta siyah ile beyaz gibi...

KADIKÖY'DE BOŞ GEÇMEDİ

Sezonun ilk yarısında forma giydiği ilk 14 maçta gol ya da asist yapamayan Mariano, sezonun ikinci yarısında da bambaşka bir kimliğe büründü. Galatasaray'ın son 6 maçında birer asist yapan ve Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisini de boş geçmeyen Mariano, Gençlerbirliği karşısındaki performansıyla da adeta parmak ısırttı.

Galatasaray forması altında son 6 maçta 5 golün altına imza atan Mariano, "Çok verimli bir ara dönem geçirdik ve takımın performansına paralel olarak benim performansım da yükselmeye başladı. Sezonun bitimine sayılı haftalar var ve bu performansımızı sürdürerek bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşamak istiyoruz" dedi.