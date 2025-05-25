Ligde üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye'de 5. yıldıza erişen ilk takım olan G.Saray'da büyük mutluluk hakim. Bu sene bir de kupa zaferi yaşayan Sarı-Kırmızılılar, bugün Yenikapı'da düzenlenecek büyük organizasyonda taraftarı önünde kupasını kaldıracak ve şampiyonlukların kutlamasını yapacak. Coşku ise dünden başladı. Sarı-Kırmızılı kulüp, sahaya ilk kez 5 yıldızlı şampiyon unvanıyla çıkan takım için dev ekranlar kurdurdu. Tribün grupları ve taraftarlar, Göztepe karşılaşmasını buradan takip etti. Bugün ise Fanzone Etkinlik Alanı açılışı 12.00'de yapılacak. 15.00'te ana kapının açılmasının ardından dj performansları başlayacak. Konserler 19.05'te start alacak. Drone gösterisi ve Pyro Show'un ardından kupa töreni gerçekleşecek.