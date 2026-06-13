Galatasaray'da Lemina gelişmesi! Brezilya'dan talip çıktı

Galatasaray forması giyen Mario Lemina ile ilgili transfer iddidası gündeme geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Atletico Mineiro, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Atletico Mineiro'nun takip ettiği isimlerden birinin de Galatasaray'dan Mario Lemina olduğu yazıldı.

DURUMU NE OLACAK?

Mario Lemina'nın, Galatasaray'daki durumu netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun Galatasaray'da devam etmesi bekleniyordu ancak TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrası Gabonlu oyuncunun geleceği büyük bir merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.