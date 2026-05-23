Galatasaray'da Leroy Sane göz doldurdu!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Leroy Sane, geride bıraktığımız sezondaki performansıyla dikkat çekti.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 17:24
Leroy Sane, Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi oyunculardan biri oldu. Bayern Münih'ten kadroya bedelsiz katılan Alman futbolcu, ilk sezonunda taraftarın ve teknik ekibin beğenisini kazandı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki 34 maçın 28'inde süre buldu. 2 mücadeleyi cezası, 3 maçı da sakatlığı nedeniyle kaçıran Sane, sadece 1 karşılaşmada kadroda olmasına rağmen görev yapmadı. Alman futbolcu, ligde 7 gol 5 asist üretti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçın 10'unda şans bulan Leroy Sane, bu kulvarda fileleri havalandıramasa da 2 asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper kupada ise toplam 5 maçta 2 asistle oynadı.

Sane ayrıca maç başına başarılı top sürmede 2 virgül 4 ortalama ile sezonu zirvede tamamladı. Tecrübeli oyuncu, ligde en çok adam eksilten futbolcu olmayı da başardı.

Sane, performansıyla milli takımda da yer almayı sürdürdü. 30 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunuyor.

