Galatasaray'da Levent Şahin: Beklediğimizden kolay geçti

26 Aralık 2020 Cumartesi 22:01 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 22:01

Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, maçı değerlendirdi.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları:

Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim.

Belli bölümlerde zaman zaman geriye düştük ama bu gayet normaldi. Bu da taktik anlayış içinde söylediğimiz bir şey. Rakip daha çok uzun topla çıkmayı denedi. Uzun toplara doğru yerleşimle sahip olduktan sonra oyun geneline baktığımızda domine ettiğimizi düşünüyorum