Galatasaray'da Levent Şahin'den Falcao açıklaması

26 Aralık 2020 Cumartesi 18:57 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:57

Sıkışık bir fikstürün tüm takımları beklediğini belirten Galatasaray antrenörü Levent Şahin, "Göztepe maçı sonrası kısa bir süre içerisinde buraya geldik. Zorlu bir maç trafiği başlıyor herkes için. Bu süreçte hem maç trafiğini iyi yönetebilmek, oyuncuları fiziksel ve psikolojik olarak hazırlayabilmek en büyük hedefimiz. Rakibimizi biliyoruz. Moralli geldik. Umarım 3 puanla döneriz." dedi.

Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takıma katkıda bulunamayan ve ayrılması gündemde olan Falcao hakında gelen soruya da yanıt veren Şahin, "Bugünkü tercihimiz Oğulcan. Falcao, sakatlık sonrası ilk kez kadroda. Her oyuncuya olduğu gibi ihtiyaç duyulursa Falcao'ya süre verilecektir." ifadelerini kullandı.

"O, GEREĞİNİ YAPACAKTIR"



Geçen sezon transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok resmi müsabakada forma giyemeyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun durumuyla ilgili gelen soru üzerine Cengiz, şu yanıtı vermişti.

Falcao'nun durumu için çiçek örneği veren Cengiz, oyuncunun Galatasaray'ı zor durumda bırakmayacağına inandığını belirtirken "Bazen bir çiçeği alıyorsunuz bir yerde müthiş açıyor. Aynı çiçeği 1 metre yerini değiştiriyorsunuz ama olmuyor. Falcao, haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her anlamda Galatasaray'a katkı sunacağına inanıyorum. Ne kendisini ne de Galatasaray'ı zor durumda bırakacaktır. Kendisi dünya çapında bir isim ve karakter. O, gereğini yapacaktır. Zaten çalışıyor, inşallah en kısa zamanda dönecektir. Bir şey diyemem. Her şey olabilir. Ben kalacak mıyım? Bilmiyorum. Birden bire rahatsızlık çıkıyor. Her şeyin Galatasaray için hayırlısının ve iyisinin olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.