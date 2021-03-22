22 Mart 2021 Pazartesi 18:26 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:26

Galatasaray'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Martin Linnes, milli takım kampında açıklamalarda bulundu. Norveç basınından TV 2'ye konuşan Linnes, milli takımdan arkadaşı Erling Haaland'ın başarılarının Galatasaray'daki takım ortamında da dikkat çektiğini dile getirdi.

HER HAFTA HAALAND KONUŞULUYOR

Haaland'ın konusunun her hafta döndüğünü belirten Linnes, "Her pazartesi, hafta sonu oynanan maçların ardından soyunma odasında Haaland, sohbet konusu oluyor. Takım arkadaşlarım onunla ilgili sorular soruyorlar, merak ediyorlar. Ne yediği bile merak ediliyor " ifadelerini kullandı.

FALCAO DA HAALAND'I YAKINDAN TAKİP EDİYOR



Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'nun da Haaland'ı yakından takip ettiğini aktaran tecrübeli oyuncu, "Falcao, Erling'in farkında ve performansından etkileniyor. Radamel, ışıkların üzerinde olmasını ve gol atmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden de Haaland'ın durumunu yakından takip ediyor " dedi.

TÜRKLER ONDAN ÇEKİNİYOR



Haaland'ın performansının onunla karşı karşıya gelmekte çekince yarattığını düşündüğünü aktaran Linnes, "Gün boyunca herkesin dillinde. Daha önce görmediğimiz şeyleri temsil ediyor. Türklerin onunla karşı karşıya gelmekten çekindiklerini düşünüyorum" dedi.