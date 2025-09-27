İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Galatasaray'da Liverpool mesaisi başladı

Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde evinde Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları başladı.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Galatasaray'da Liverpool mesaisi başladı
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda dün Corendon Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Liverpool müsabakası öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı. Sonrasında iki grup halinde 5'e 2 pas ve topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

