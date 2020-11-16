Galatasaray'da Luyindama paniği!

16 Kasım 2020 Pazartesi 20:09 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 20:09

Galatasaray'da büyük şanssızlık. İlk olarak Norveç Milli Takımı'nda bulunan Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sonrasında ise Kongo Milli Takımı'nda yer alan Luyindama'dan kötü haber geldi. Tecrübeli stoper sakatlık yaşadığı için milli takım kadrosundan çıkartıldı. Geçen sezon da mili takım da sakatlık yaşayan Luyindama İstanbul'a geldikten sonra bir şok daha yaşatmıştı. Çünkü sakatlığı tahmin edilenden daha ciddiydi. Luyindama'nın yeni sakatlığının da ciddi olmasından şüphe ediliyor. Galatasaray'ın yıldız İstanbul'a geldikten sonra yapılacak kontrolleri sonrası gerçek ortaya çıkacak.

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