Galatasaray'da Maicon'un yerine Cahill
Galatasaray’ın öncelikli ve acil ihtiyacı her ne kadar forvet olsa da, savunmaya da takviye planlanıyor.
Galatasaray’ın öncelikli ve acil ihtiyacı her ne kadar forvet olsa da, savunmaya da takviye planlanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim, defansa liderlik yapabilecek, tecrübeli bir isim istiyor.
Gündemdeki öncelikli aday; Gary Cahill. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Maicon’u satarsa, Chelsea ile yarım sezonluk sözleşmesi kalan ve kariyerine Londra ekibinde devam etmeyeceği kesinleşen Cahill’i kadrosuna katmaya çalışacak.
2012’den bu yana Chelsea forması giyen 32 yaşındaki Cahill, 1.93 boyunda. Yıldız isim kariyeri boyunca 63 kez de İngiltere Milli Takım formasını terletti.
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