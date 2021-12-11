Galatasaray'da Marcao belirsizliği

AA 11 Aralık 2021 Cumartesi 17:40 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 17:41

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 13 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynanan karşılaşmada tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmanın ilk bölümünde teknik pas çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılı diğer futbolcular ise ana bölümde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı.

Lazio maçı öncesindeki ısınma bölümünde sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan ama 90 dakika sahada kalan Marcao Teixeira'nın tedavisine başlandı. Marcao'nun Demir Grup Sivasspor maçında forma giyip giyemeyeceğinin kararı, risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Sivas'a hareket edecek.