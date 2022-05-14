Galatasaray'da Marcao sevinci

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından pozisyon alma ve top kapma antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı. Marcao, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Alpaslan Öztürk, tedavisinin ardından saha dönüş çalışmalarına başladı. Omar Elabdellaoui, saha dönüş kapsamında takımdan ayrı kendisi için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Engelliler haftası nedeniyle Florya'da çok özel ziyaretçiler de vardı. Ankara Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon merkezinden iki konuk, antrenmanı izledi. Oyuncularla buluşan gençlere forma hediye edildi.

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.