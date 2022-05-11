İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2022 Çarşamba / 10 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,314
  • EURO
    16,2234
  • ALTIN
    909.57
  • BIST100
    2441.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Marcao ve Omar takımdan ayrı çalıştı
Spor

Galatasaray'da Marcao ve Omar takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
ABONE OL

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda top kapma ve pas antrenmanı ile devam ederken, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Tedavileri tamamlanmasının ardından Marcao ve Omar Elabdellaoui çalışmalarına takımdan ayrı olarak özel program dahilinde devam etti. Antrenmanın son bölümünde sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine başlandı.

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.