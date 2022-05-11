Galatasaray'da Marcao ve Omar takımdan ayrı çalıştı

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda top kapma ve pas antrenmanı ile devam ederken, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Tedavileri tamamlanmasının ardından Marcao ve Omar Elabdellaoui çalışmalarına takımdan ayrı olarak özel program dahilinde devam etti. Antrenmanın son bölümünde sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine başlandı.

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.