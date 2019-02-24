Galatasaray'da Mariano cezalı duruma düştü
Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Mariano cezalı duruma düştü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor ile oynadığı mücadelede kötü bir haber aldı.
Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, karşılaşmanın 20. dakikasında orta sahada Manu'ya yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Mariano, Galatasaray'ın 24. haftada deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray, 3 Mart Pazar günü 19:00'da BB Erzurumspor'a konuk olacak.
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